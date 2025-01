Frio, banheiro, dor: As reclamações durante a prova de resistência do BBB

A primeira prova de resistência do BBB 25 está pegando fogo! Já são mais de 7 horas de disputa e muitas duplas continuam firmes no jogo. Mas, para se manter na prova, é preciso mais do que força física. Também é necessário ter resistência mental, controle do corpo e, claro, saber lidar com os imprevistos que surgem pelo caminho.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Vitória Strada não escondeu o desconforto e sentiu frio durante a prova. Em um momento, ela não aguentou mais e perguntou: "Eu queria saber se eu posso ter o meu casaco de volta. O casaco que os Dummies pegaram aqui!", frisou a sister. A atriz não teve respostas da produção.