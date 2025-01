Condenada após chutar PM, ex-panicat é presa por embriaguez ao volante

A nova prisão ocorreu após patrulha da Polícia Militar no bairro Chácara Primavera, em Campinas: "Policiais militares realizavam patrulhamento quando fizeram a abordagem e constataram a embriaguez [ao volante]. Ela foi detida e encaminhada à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça', informou a Secretaria de Segurança Pública em nota.

Ana Paula foi solta após audiência de custódia. Splash apurou que o valor de R$ 3,5 mil foi pago em juízo, ou seja, em dinheiro ou em objeto(s) de valor equiparado ao estipulado.

Splash tenta contato com Ana Paula para saber mais informações sobre o ocorrido com ela ou sua defesa. Este espaço será atualizado se houver retorno.

Horas após a detenção e soltura, Ana Paula compartilhou nos Stories do Instagram frases reflexivas: "Não importa o quão difícil tenha sido ontem, hoje você tem uma nova chance". Outro story traz uma pergunta e pedido: "Açúcar ou adoçante? Sal grosso, por favor".

Ana Paula Leme integrou elenco do Pânico como uma das panicats. Ela também esteve na primeira temporada do Casa Bonita, do Multishow, e já venceu o Miss Reef Brasil, conforme indica em sua biografia no Instagram, onde possui 185 mil seguidores.