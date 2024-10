Ex-panicat filmada chutando PM em SP é condenada por embriaguez e desacato

Ex-panicat já chegou à loja com sinais de embriaguez, segundo uma funcionária do local relatou à PM. No estabelecimento, Ana Paula teria consumido três cervejas e pedido um salgado, mas reclamado do gosto da comida. Posteriormente, ela teria reclamado e, supostamente, se recusado a pagar o valor que havia consumido.

Funcionária da loja exigiu o pagamento, mas teria sido xingada por Ana Paula. A funcionária acionou a PM e, após a chegada dos agentes, a ex-panicat teria negado a recusa em pagar o débito ou que tivesse ofendido a empregada do local.

Ela se recusou a informar os documentos pessoais, segundo a PM. Posteriormente, ao saber que seria presa, ela teria desacatado os agentes e agredido fisicamente um deles com chutes, inclusive em sua genitália.

Ana Paula Leme integrou o elenco do extinto humorístico Pânico. Ela também participou do reality Casa Bonita, do Multishow. No Instagram, a artista soma cerca de 175 mil seguidores. Ainda, ela já foi eleita Miss Reef Brasil e posou para as páginas da Playboy.