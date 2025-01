Karla Sofía Gascón não violou regra do Oscar em fala sobre equipe de Torres

Karla Sofía Gascón não violou as regras do Oscar ao acusar a equipe de Fernanda Torres de criticá-la nas redes sociais. As informações são da revista Variety.

O que aconteceu

Gáscon foi acusada de violar regulamento do Oscar ao supostamente depreciar o trabalho de suas concorrentes, no caso, Torres. No entanto, segundo a Variety, as falas de Karla não foram diretamente sobre o trabalho da brasileira, portanto, ela não teria quebrado protocolo da Academia.

Revista destacou que Gáscon teceu elogios ao trabalho de Torres e que a própria brasileira elogiou e defendeu a espanhola de ataques virtuais. A Variety, porém, ressaltou que os comentários de Karla Sofia "podem ser interpretados de várias maneiras".