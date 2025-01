Como uma disputa pela coroa de miss virou agressão e foi parar na Justiça

Em todo lugar que eu ia, me diziam que já tinha uma pessoa certa para ganhar. Eu falava: 'não, a pessoa não vai fazer isso'. Por mais que a gente saiba que acontece até em concursos da política, tudo tem um esquema. As pessoas conseguem mentir até para bolsa de estudos.

Ela diz que se inscreveu após insistência de amigos e que chegou a conversar com o coordenador do concurso para sair, mas prosseguiu. "É um sonho, muitas mães investem dinheiro que não têm. Ele me disse que não aconteceria nada de errado".

A miss Amazonas 2015 Caroline Toledo (esq.) e a vice, Sheislane Hayalla, que arrancou a coroa da vencedora após o anúncio do resultado Imagem: Reprodução/Facebook/Mauro Jorge/Facebook

Hayalla conta que, no dia, ninguém poderia levar maquiador ou ter ajuda para se arrumar, com exceção da campeã. "Era um camarim apertado, sem espelho, tivemos que nos maquiar no escuro. Se olhar o vídeo, está todo mundo feia, eu estou feia. Mas a menina colocada para ganhar tinha um camarim só para ela", diz.

Caroline Toledo, vencedora do concurso, contesta a afirmação e nega que tenha sido favorecida com camarim exclusivo. Em conversa com Splash, ela diz que todas as candidatas tinham autorização para contar com suas próprias equipes e algumas até levavam fotógrafos pessoais.