BBB: Joselma cogita fim das duplas e eliminação de Guilherme: 'Saio atrás'

Em conversa com Diego Hypólito e Gracyanne Barbosa, Joselma fala sobre a separação das duplas no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister diz que não conseguiria permanecer no confinamento caso o genro, Guilherme, fosse eliminado. "Eu saio junto com Gui. Ele fica e eu saio. Ficar sem meu Gui, nada. Fico não, sem ele aqui. Prefiro que ele fique, e eu sair. Se ele sair, eu saio atrás. Fico não. Não sei se vou ser tão forte para ficar sem ele aqui. Eu estou já numa prova de resistência ficar tanto tempo longe da minha família. Eu ficar sem Gui... fico nada", garantiu.