Victor Sampaio revela que casamento com Fê Paes Leme acabou em dezembro

Ele ressaltou que sua relação com Fernanda foi de cumplicidade e respeito mútuos. "Nunca nos desrespeitamos, nos xingamos, levantamos a voz um pro outro e por isso resolvemos nos separar da mesma forma como iniciamos, com muito amor e respeito com chave de ouro".

Victor destacou que a viagem que realizou com Paes Leme para Fernando de Noronha no começo deste ano foi a despedida do casal. "Fizemos uma linda viagem de despedida para onde tudo começou, em Noronha. Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Uma relação de amizade e de família, uma nova história".

Os dois foram casados por quatro anos e, juntos, são pais de Pilar, de oito meses. "Você me deu o maior presente que eu poderia ter recebido, minha filha, minha neza beleza. Saiba que Vocês são e sempre serão minha prioridade, minha família. Amo vocês, contem comigo para o que der e vier! Sempre seremos fechamento", completou.

Ao anunciar a separação, Fernanda disse que seu casamento com Sampaio se tornou uma amizade. "[Isso] não era bom nem pra mim e nem pra ela [Pilar]. Eu acredito que a gente tem que estar feliz para os nossos filhos, e eu e Victor estaremos muito melhores cuidando das nossas vidas separadamente".

Pilar, primeira filha do casal, nasceu em abril de 2024

Pilar, a primeira filha de Fernanda Paes Leme, 40, e Victor Sampaio, 32, nasceu no dia 17 de abril de 2024, na maternidade Promatre, em São Paulo.