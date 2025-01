Piqué precisa mudar de país para ficar perto de filhos com Shakira; entenda

Gerard Piqué, 37, mudou temporariamente para Miami, nos Estados Unidos, para ficar ao lado dos filhos que teve com Shakira, 47, no período em que a diva pop precisará ficar longe dos herdeiros por causa de sua nova turnê mundial.

O que aconteceu

Shakira não poderá levar os filhos Sasha, 12, e Milan, 10, para viajar o mundo com a turnê por causa da escola. Para ajudar a cantora no cuidado dos filhos e evitar que as crianças tivessem que mudar para a Europa, Piqué deixou sua residência em Barcelona, na Espanha para passar um período nos EUA ao lado dos filhos. As informações são do jornal La Nacion.

Piqué alugou um apartamento pelo período em que Shakira cumprirá agenda de shows na América Latina. O ex-jogador de futebol vai passar um período em Miami, onde a diva pop já mantém residência e tem, inclusive, uma mansão. O atleta, no entanto, não vai ficar hospedado no imóvel de luxo de sua ex-companheira. Ele também preferiu não levar a atual namorada, Clara Chía, porque ela não teria uma relação próxima com Sasha e Milan, segundo o portal Vanitatis.