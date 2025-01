Influenciadora morre aos 28 anos ao cair da varanda de hotel no Rio

Anna Polly, influenciadora digital e produtora de conteúdo adulto, morreu aos 28 anos.

O que aconteceu

Anna caiu da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. A polícia investiga o caso para saber se foi acidental ou criminoso.

O corpo de Anna foi encontrado no pátio do prédio, e dois homens que estavam com ela no momento do ocorrido, deram depoimentos. De acordo com informações preliminares, Anna estava acompanhada de dois amigos para a gravação de cenas adultas.