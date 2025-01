Camilla chora em conversa com Eva e Renata: 'Fiquei triste'

Pouco tempo antes do início do programa ao vivo de quarta-feira (29), Eva e Renata chamaram Camilla para conversar no BBB 25 (Globo) a respeito da fala durante o almoço especial do Big Fone.

O que aconteceu

No almoço, durante o debate sobre quais participantes seriam colocados juntos, Maike e Renata apontaram que Camilla cozinhava para Xepa. A fala foi apontada como racismo estrutural pela equipe da sister.