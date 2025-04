Irmão de Renata demonstra apoio ao romance da sister com Maike: 'Torcemos'

Para a família da cearense, eles tem plena confiança de que a sister sabe exatamente o que é melhor pra ela. "Nesse ponto nós nunca impedimos nenhum relacionamento da Renata. Graças a Deus a Renata aprendeu muito com a nossa mãe e tem a cabeça no lugar quando o assunto é relacionamento. Ela já tem claro o que ela quer e sabe se posicionar quando necessário. Acreditamos na escolha dela", afirmou Rafael Saldanha para Splash.

Na visão do irmão de Renata, toda aproximação entre os dois aconteceu de forma natural. "Achamos que a aproximação aconteceu de forma espontânea. A tensão do jogo faz com que todos busquem apoio e o quarto fantástico acabou acolhendo as meninas, após a situação com o quarto anos 50. O tempo de jogo e de convivência na casa ajudaram nessa aproximação e Maike se mostrou um grande aliado e amigo nesses momentos".

Alguns dias após o primeiro beijo, Maike já começou a fazer planos para o futuro com Renata e, caso essas 'brincadeiras' se tornem sérias e ganhem força após o reality, a família da bailarina receberá o rapaz de braços abertos. "Sempre torcemos pela felicidade da Renata então nós o receberíamos sim, com café, cuscuz e leite de coco e a alimentação saudável que só a Dona Eulália sabe, fazer. Nosso jeito nordestino é de sempre receber bem, e receber com fartura, quem nos visita", afirmou Rafael.

