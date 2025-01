Aline e Vinícius questionam Eva e Renata após fala: 'Soa diferente'

Aline e Vinícius conversaram com Renata e Eva no início da noite no BBB 25 (Globo) sobre uma fala das bailarinas durante o almoço especial do Big Fone.

O que aconteceu

A dupla apontou não ter gostado que as duas falaram que Vinícius afirmou que não trocaria de quarto "de jeito nenhum". O baiano negou a fala.