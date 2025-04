BBB 25 com Diego e Vitória na final? Dupla tem caminho livre, diz Dantinhas

Vitória Strada e Diego Hypolito caminham a passos largos para a grande final do BBB 25. A dupla acaba de se livrar de um Paredão, e parece ter cativado o público e a produção do programa, afirmou Dantinhas no Central Splash.

Após se salvarem do Paredão, Vitória e Diego resolveram cumprir a promessa que fizeram de ter um "dia do cabelo maluco" dentro da casa. Para deixar o clima ainda mais divertido, os dois pediram para a produção do reality incluir uma trilha sonora, o que foi prontamente acatado. A dupla dançou no meio do gramado ao som de "Bad Romance", de Lady Gaga.

Dantinhas acredita que essa resposta da produção pode dar um recado direto para os concorrentes de Diego e Vitória: que eles estão bem aqui fora, e com chances de saírem vencedores do reality. Tudo isso somado ao fato de Tadeu ter feito um discurso elogioso sobre eles quando anunciou a saída de João Gabriel.