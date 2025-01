Diogo aconselha sisters sobre fala em almoço: 'Forma de expressar soou mal'

Como foi o momento

Enquanto o grupo de seis participantes fazia uma refeição preparada por Ana Maria Braga, eles aproveitaram para conversar sobre alguns detalhes do jogo. Após a refeição, eles tiveram que decidir qual dos outros moradores da casa receberiam algumas consequências.

Ao longo de todo tempo, Renata e Eva fizeram inúmeras críticas à Thamiris e Camilla. As bailarinas alegaram que as duas votaram nelas e, por isso, não amenizariam para as cariocas.

Eva demonstrou diversas vezes o desejo de direcionar as consequências para as cariocas, afirmando que gostaria de separá-las. "Eu separaria Camilla e Thamiris", opinou. No entanto, Maike recordou que a sister era responsável por cozinhar para a xepa. "Mas a gente se lasca também, porque a gente tá na Xepa e ela cozinha pra gente", concordou Renata.

Diretamente da sala do programa, o restante dos participantes acompanhou a conversa do grupo, sem eles saberem. Isso fez com que muitos ficassem chocados com o que estavam ouvindo.

Camilla não escondeu sua revolta diante de tudo o que escutou e caiu em lágrimas. "Cara, sério... Tô chocada, papo reto! A leitura que elas tão fazendo do jogo eu acho que é covardia, papo reto!".