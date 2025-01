Aline e Diogo perdem estalecas por cochicharem no BBB

Aline e Diogo, do BBB 25, começaram a quarta-feira (29) perdendo estalecas após cometerem uma infração na casa mais vigiada do Brasil.

O que aconteceu?

Os brothers, que estão cada vez mais próximos, estavam deitados na área externa da casa. Durante uma conversa, acabaram cochichando, ou seja, falando em voz baixa, ao pé do ouvido, o que vai contra as regras do Big Brother Brasil.