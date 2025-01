'Sósia' abre jogo sobre comparações com Gracyanne: 'Mexe com o ego'

Criadora de conteúdo adulto Juju Alves comenta sobre comparações com Gracyanne Barbosa, 41.

O que aconteceu

A modelo confessou ficar animada com as comparações. "Mexe com o ego ser chamada de sósia, né? Acho o máximo, mesmo não me achando parecida. A Gracyanne é incrível, tem o shape dos sonhos. O meu estou construindo ainda. Gosto dessa coisa mais musculosa, do corpo maior. Comigo é treino todo dia, dentro e fora de campo. Sou maria-chuteira assumida mesmo", revelou à Quem.

Gracyanne Barbosa foi até inspiração para seu primeiro ensaio nu para a Sexy. "Ela fez o ensaio mais histórico na minha opinião. Copiei algumas poses e o clima da revista dela. Amei o resultado. Deu match", ressaltou.