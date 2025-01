Zezé Di Camargo celebra aniversário do filho: 'Esse amor jamais se desfaz'

Zezé Di Camargo homenageou o filho, Igor Camargo, fruto do seu antigo relacionamento com Zilu Godoi, que completa 31 anos nesta segunda-feira (27).

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, o cantor publicou uma foto ao lado do filho e se declarou para ele. "Filho, hoje é o seu dia! Meu maior desejo é que sua vida seja repleta do melhor que existe, que Deus conduza seus passos e ilumine sempre os seus caminhos.

O artista falou sobre o amor incondicional de um pai pelos filhos. "Para um pai, filho não tem idade nem tamanho. O tempo pode passar, os anos podem voar, e você pode crescer, mas no coração de um pai, esse amor nunca diminui, não se mede e jamais se desfaz. Não importa quantos anos passem, o cuidado será eterno e o amor, incondicional. Porque ser pai é amar para sempre!".