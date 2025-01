Madalena cai para trás ao descobrir que Jão e Cacá estão morando juntos

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Madalena (Jéssica Ellen) descobre que Cacá (Pri Helena) e Jão (Fabrício Boliveira) estão morando juntos.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Tudo começa com a gestante procurando o ex-namorado em sua casa. "Eu não vou esconder que eu tenho sim a intenção de voltar com você um dia, mas esse não é o motivo da minha vinda agora. Eu só quero um lugar pra ficar até a poeira baixar com a minha mãe. Se isso for causar algum problema eu posso procurar outro lugar pra ficar" , pede ela.