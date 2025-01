Primeira mãe de óctuplos conta sua história na TV: 'Foi um pandemônio'

Na época, Suleman já era mãe solo de 6 filhos e resolveu fazer fertilização in vitro para aumentar a família. "O filme narra a minha jornada [...] de quando eu queria só mais um, até me tornar mãe solo de 14 filhos e ter todos as provas e tribulações, os desafios e sofrimentos, o que eu tive de fazer para continuar a lutar pela minha família", contou.

Ela recordou as críticas e ataques que sofreu. "No início, foi um completo pandemônio. Havia, é claro, todos os detalhes das ameaças de morte e o medo pela vida da minha família. Do outro lado, eu tinha que continuar a sacrificar minha integridade para sobreviver e prover para minha família", lembrou.

Natalie chegou a participar de um filme adulto e contribuía com a imprensa com histórias sobre sua vida para garantir seu sustento. "Foi só quando eles tinham uns 4 anos de idade que eu finalmente pude escapar de tudo isso, o ataque que eu sentia do mundo, todo aquele desprezo e condenação global, sendo alvo de um ódio equivocado", recordou.

Agora, a mãe dos óctuplos volta aos holofotes acompanhada dos filhos para expor tudo o que viveu. "Nossa mãe finalmente vai poder mostrar seu lado da história, porque eu sinto que foi muito injusto como ela foi intimidada e odiada só por ser mãe. E ela teve que sacrificar muito pelas crianças dela", disse Nariyah, uma das oito filhas gêmeas.