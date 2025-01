Musa dos anos 1990 expõe diagnóstico de síndrome rara: 'Uma dor terrível'

Na entrevista, a famosa ressaltou que os exercícios físicos ajudaram a aliviar as dores. "A boa notícia é que agora as minhas peças [partes do corpo] estão boas. Meus joelhos estão bem, exceto pelo fato de terem envelhecido. Estou malhando muito agora, fazendo fisioterapia... Não estou mais desmoronando, não sinto mais dores".

Andie MacDowell é uma musa dos anos 1990. Ela estrelou filmes como "Feitiço do Tempo" (1993) e "Quatro Casamentos e um Funeral" (1994), e recentemente esteve no elenco da série "Maid" (2021), que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante em minissérie.