Rhudson Victor comenta término polêmico com Sarah Aline e fala em traição

Rhudson Victor, 27, pronunciou-se pela primeira vez acerca do fim de seu namoro com Sarah Aline, 27.

O que aconteceu

O comediante começou citando um suposto amigo da psicóloga, que já teria sido pivô de desconfianças entre eles. "Quando eu comecei a minha relação com a minha ex, percebi uma pessoa na vida dela. Ela relatou que os dois já tinham ficado e a aproximação física não era recíproca, [mas] disse também que eu não precisava me preocupar - afinal, não faria sentido perder o que tinha comigo por conta dessa pessoa", detalhou ele, em texto divulgado no Instagram.

Rhudson se aborreceu, porém, ao descobrir que Sarah fazia confidências a seu respeito para o tal amigo, com quem teria uma intimidade excessiva. "Vi mensagens que não me bateram bem, e que eu não esperava, com o confidente dela. Mensagens sobre mim, expondo a minha vida pessoal, distorcendo e/ou omitindo fatos da nossa relação negativamente. Fora uma relação de amizade claramente maliciosa - o que, pra mim, já era uma traição, tendo em vista todo o espaço de escuta que eu já tinha dado para ela."