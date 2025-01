'Me traumatizou': Blogueirinha elege as melhores e as piores entrevistas

Minha entrevista com a Preta Gil ficou linda, fico orgulhosa quando assisto. Também tem a da Silvetty Montilla, que é a maior drag queen de São Paulo --quando crescer, quero ser igual a ela. E a entrevista com a Dani Calabresa, se eu não tiver nada para fazer, coloco para assistir porque morro de rir. Que entrevista incrível! Não tem um momento em que eu não rio.

Blogueirinha

De Frente Com Blogueirinha Imagem: Arquivo pessoal

Por outro lado, a apresentadora não hesita ao enumerar as entrevistas que não deram certo e cita Mari Maria e a ex-BBB Fernanda Bande. "Uma que me traumatizou muito... O Brasil ficou em comoção quando a Mari Maria me agrediu ao vivo. Ela jogou uma xícara na minha cabeça e abriu uma cicatriz. Mesmo assim, continuei a entrevista. Não gosto de lembrar disso, não me faz bem. Ela estava insegura com ela mesma, com a base dela".

Blogueirinha conta que esses perrengues também a aproximaram de Sônia Abrão, hoje considerada sua amiga. "A Fernanda Bande tem o costume de maltratar apresentadoras. Maltratou a Ana Maria Braga... Brigamos e fiquei mal com isso. Chorei nos stories. A Sônia Abrão viu e me defendeu no programa dela. Diferente da Mari, que me agrediu com uma xícara, a Fernanda me agrediu com palavras. A Sônia Abrão, com unhas e dentes, me defendeu. Hoje, somos muito amigas."

As duas entrevistas citadas como as piores por Blogueirinha chegaram a ser apontadas como fake por alguns espectadores na época. Apesar de a apresentadora e as entrevistadas nunca terem confirmado a suspeita, o tom ríspido e as provocações chamaram a atenção dos fãs.

De frente com Gabi?

Apesar de tantos famosos já terem sentado diante da Blogueirinha, a maior inspiração da apresentadora, infelizmente, declinou ao seu convite. Marília Gabriela, 76, comandou por mais de 15 anos o programa De Frente com Gabi (1998-2015), no SBT, e inspirou o nome e o formado do programa de Blogueirinha. Mas não quis enfrentar a sucessora.