Lula diz que Fernanda Torres no Oscar é prova que 'brasileiro não desiste'

Mais cedo, as páginas do governo federal nas redes sociais já haviam celebrado as indicações. No total, "Ainda Estou Aqui" concorre nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, além de Melhor Atriz com Fernanda Torres.

O longa é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, e narra a história da mãe do escritor. Eunice enfrentou a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início dos anos 1970.

Oscar destaca o cinema nacional, disse ministra

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, celebrou as indicações de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar. Durante participação no UOL News desta quinta-feira (23), ela destacou que as nomeações ao prêmio mais importante do cinema mundial chama a atenção para o audiovisual brasileiro.