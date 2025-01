Fabiana Justus reflete um ano após descobrir leucemia: 'Não é ponto final'

A influenciadora relatou que na noite anterior falou para as filhas que ia verificar "uma dor estranha" e que tomaria café da manhã com elas no dia seguinte como sempre: "De repente, me vi presa em um hospital, impotente diante de algo que eu não podia controlar. Logo eu, que sempre gostei de ter tudo sob controle. Aprender a soltar esse controle foi uma das muitas lições que a vida me deu".

Fabiana Justus falou que aprendeu que o câncer não precisa ser um ponto final: "Depois de longas internações, descobri que o nosso lar é o verdadeiro paraíso. Ao encarar de frente a finitude da vida, passei a valorizar ainda mais cada instante. Depois de vivenciar milagres, compreendi o poder da oração e da fé. Aprendi que o câncer não precisa ser um ponto final".

Ele (o câncer) pode ser apenas uma vírgula — um capítulo extremamente difícil, mas não o fim da história. Foi um período de muito medo e angústia, mas também um momento em que descobri a minha força e renovei minha gratidão. Hoje, ressignifico este 23 de janeiro. Um ano depois, volto de férias incríveis, cercada pelo amor da minha família, vivendo momentos que só posso descrever como preciosos. Estou vivendo. E viver nunca foi tão maravilhoso. Fabiana Justus

Famosas comentaram na publicação: "Que guerreira , linda e cheia de Fé , você é inspiração Fabi, que Deus te abençoe", disse Vera Viel. "Que lindo Fabi! Chorei aqui. Muito emocionante!", escreveu Marina Ruy Barbosa.