Justin Bieber abre álbum de fotos e mostra clique inédito do filho

Justin Bieber, 30, abriu um álbum de fotos ao lado da esposa Hailey Bieber, 28 e compartilhou um clique inédito do filho, Jack.

O que aconteceu

O cantor compartilhou fotos de uma viagem em família. Dentre as imagens, a do filho Jack chamou atenção dos seguidores. "O Jack tá enorme", disse uma. "Aos poucos vamos conhecendo o baby Jack", comentou outra. "Meu deus, a carequinha do Jack", disse mais uma.

No clique, Justin aparece segurando o bebê. Apesar de não mostrar o rosto, dá para perceber que a criança tem o cabelo loiro.