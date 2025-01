David Cardoso diz que foi demitido da Globo por não fazer teste do sofá

David Cardoso Jr. revelou que foi demitido da Globo por ter se recusado a fazer "teste do sofá" com diretores da emissora.

O que aconteceu

Cardoso alegou que sua saída da Globo foi por não ter cedido ao "teste do sofá". "Sai mesmo. Me tiraram e falaram abertamente: 'você não vai fazer novela aqui nunca mais'. Diretor amigo meu [falou isso]. E eu nunca mais fiz", declarou ele durante participação no podcast Saladacast.

Ele afirmou que foi assediado por "todos os diretores" da emissora. "Todos os diretores de núcleo da Globo me cantaram... [Diziam]: 'se você for pra cama comigo agora, você está na próxima novela'. Era assim, era explícito".