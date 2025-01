'É do SBT': Tiago Leifert faz 1ª aparição ao vivo na TV de Silvio Santos

Tiago Leifert fez a primeira aparição ao vivo no SBT ao lado de Cesar Filho durante o SBT Brasil desta segunda-feira (20). Ele foi contratado pela TV de Silvio Santos e estreia nas transmissões esportivas amanhã (21).

O que aconteceu

Cesar Filho deu as boas-vindas ao ex-apresentador da Globo: "Tiago Leifert é do SBT, estreia amanhã e está aqui junto comigo. Tiago, você não sabe a alegria que eu tenho de te receber aqui, de ter você fazendo parte do nosso time, sou seu fã e admirador há muito tempo", confessou o âncora do SBT Brasil.

"Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a você Cesar que foi fundamental para que eu estivesse aqui, você me deu uma força imensa", agradeceu Leifert.