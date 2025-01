Após contar que está viva, Beatriz desmascara vilões de 'Garota do Momento'

Os próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) prometem ser agitados com as revelações de Beatriz (Duda Santos). Splash teve acesso com exclusividade às fotos do momento em que a mocinha revela que é filha biológica de Clarice (Carol Castro).

O que vai acontecer

Uma grande revelação marcará o concurso Senhoritas Galantes da Tecelagem Tropical. Além de revelar que está viva, Beatriz aproveitará que venceu o concurso e contará que é filha de Clarice.