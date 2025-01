Entre o desejo e a repressão: como Pedro Goifman constrói gay dos anos 1950

A construção do Guto

Para Goifman, Guto é um personagem em construção contínua, já que a trama é aberta e repleta de camadas. Guto é um jovem gay nos anos 1950, época em que a homofobia não era discutida e era ainda mais escancarada. A preparação do personagem começa no roteiro de Alessandra Poggi, autora da trama, mas vai além.

É muito bem escrito. Gosto de ler o que acontece com os outros personagens, mas gosto de pensar em mim, nas coisas que vivo e nas referências que tenho nas músicas que ouço e, depois, extrapolo para outras questões.

Entre as inspirações está James Dean (1933-1955) e os filmes dos anos 1950, que ajudaram o ator a moldar a complexidade de Guto. "James Dean é uma figura fundamental. É uma referência para Guto, que faz parte da Gangue da Lambreta. Essa galera gosta de filme de ação, de moto e de carro. Isso deixa o personagem mais complexo por ser um gay que gosta de coisas que as pessoas colocam no universo hétero. É armazenar essas referências e 'bater' tudo no liquidificador dentro de mim."

Pedro Goifman tem 21 anos e faz sua primeira novela Imagem: Divulgação

No processo de autodescoberta sexual, Guto protagoniza diálogos que emocionam os fãs LGBTs quanto o próprio ator. "Gosto de me concentrar antes de gravar: coloco fones de ouvido, fico mais sozinho e estudo bastante. Tenho cenas emotivas com Felipe Abib, Maria Flor e Caio Manhente, que interpretam minha família na novela, e também de Rebeca Carvalho, que faz a Ana Maria, minha amiga na história. Para uma dessas cenas, fomos até a praia estudar e fazer anotações. São cenas que me tocam."