Malu Galli celebra animação das fãs para seu retorno em 'Garota do Momento'

Foi muito bacana reviver uma personagem que interpretei por tanto tempo. É como reencontrar uma amiga.

Além disso, Galli celebra três reencontros com o retorno de Violeta: uma nova parceria com Marcello Novaes, trabalhar novamente com a autora Alessandra Poggi e o amor das fãs do casal, que são muito engajadas nas redes sociais. "Eu e Marcello temos trabalhado juntos nos últimos tempos e isso garante entendimento e parceria. O texto da Alessandra Poggi é muito bom, um prato cheio pros atores: saboroso, divertido, inteligente. É um prazer fazer parte do universo que ela constrói".

Acompanho de vez em quando [as redes sociais]. É muito bonita a relação do fandom com o casal Euleta, foi uma novidade na minha vida e me trouxe uma parceria nova que são as fãs que me acompanham e torcem por mim.

Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes) são recebidos por Raimundo (Danton Mello), Ronaldo (João Vitor Silva) e Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo