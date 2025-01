Alexandre Correa rebate novas acusações de Ana Hickmann: 'Não está feliz'

O ex-marido da comunicadora ainda criticou a postura de Hickmann e disse que ela não estaria feliz. "Passaram-se 14 meses, 420 dias, e essa moça não se cansa. Sinal que ela não está feliz na vida dela. Mas vamos lá, daqui a pouco, mas tarde, eu subo um vídeo aí pra vocês", completou.

Ana havia publicado um vídeo afirmando que as informações divulgadas pelo ex têm distorcido a realidade. Ela negou ser a culpada pelo fim do relacionamento e alegou que o empresário seria o responsável por uma dívida de R$ 70 milhões.

Ela recordou suas acusações de violência contra o empresário e disse que, mesmo após o divórcio, Correa teria praticado violência verbal e emocional contra ela na mídia. "Além disso, ele se recusa a pagar pensão para o único filho, ainda que faturando alto em torno do divórcio e da minha imagem", pontuou.