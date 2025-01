Ana Hickmann rebate ex-marido e acusa: 'Fatura alto com a minha imagem'

Ana Hickmann, 43, falou sobre as recentes notícias sobre a disputa judicial com o ex-marido, Alexandre Correa, em carta aberta publicada no YouTube.

O que aconteceu

Apresentadora da Record afirmou que informações divulgadas pelo ex têm distorcido a realidade, com a intenção de fazer com que mentiras se tornem verdade. Ela nega ser a culpada pelo fim do relacionamento e alega que o empresário seria o responsável por uma dívida de R$ 70 milhões.