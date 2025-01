'Volta por Cima': após revelar segredo, Jayme acaba com vida de Doralice

No capítulo de quarta-feira (22), da novela "Volta por Cima" (Globo), Jayme (Juliano Cazarré) conta toda a verdade sobre o bilhete premiado de Lindomar (MV Bill) para Doralice (Tereza Seiblitz).

O que vai acontecer

A mãe de Madalena (Jéssica Ellen) chega na casa do amigo e escuta uma conversa sua com Tereza (Claudia Missura). "É isso que eu estou pensando, Jayme? O bilhete do Lindomar estava premiado, e o Osmar pegou esse dinheiro?", questiona.