'Dona de Mim': Após conseguir nova babá, Sofia prepara traquinagem terrível

No capítulo de quinta-feira (1º), da novela "Dona de Mim" (Globo), Leo tenta se explicar para Abel e Samuel. Stephany chega à mansão Boaz.

Marlon derruba um oficial durante um treinamento, e Alan se orgulha do aluno. Sofia pede que Abel contrate Leo para ser sua babá. Filipa decide fazer uma festa.

Sofia pensa em como implicar com Leo. Stephany paga a dívida de Leo com as mulheres da rifa. Marlon e Alan são interceptados por uma mulher na rua pedindo ajuda. Davi convida Leo para participar da festa de Filipa com ele.