Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 1º a 10/5

Leo tenta se explicar para Abel e Samuel. Stephany chega à mansão Boaz. Marlon derruba um oficial durante um treinamento, e Alan se orgulha do aluno. Sofia pede que Abel contrate Leo para ser sua babá. Filipa decide fazer uma festa. Sofia pensa em como implicar com Leo. Stephany paga a dívida de Leo com as mulheres da rifa. Marlon e Alan são interceptados por uma mulher na rua pedindo ajuda. Davi convida Leo para participar da festa de Filipa com ele. Samuel avisa a Leo de uma possível traquinagem de Sofia. Rosa reclama com Abel da festa de Filipa. Marlon ajuda a amiga da mulher na rua. Alan confronta um bandido.

Sexta-feira, 2 de maio

Alan é atingido por um tiro, mas salva o refém do bandido. Marlon vai com Alan para o hospital e se emociona ao ver seu mestre chorar. Samuel se impressiona quando Sofia atende a uma ordem de Leo. Davi e Ayla se incomodam com a proximidade entre Jaques e Filipa. Sofia prende Leo e Samuel no banheiro. Marlon vê policiais abordando jovens na rua e se lembra de quando decidiu entrar para a polícia. Leo conta um pouco de sua história para Samuel. Bárbara ajuda Marlon a abrir a academia de Alan. Abel flagra Leo e Samuel dormindo abraçados no banheiro.

Sábado, 3 de maio

Leo e Samuel se explicam para Abel. Filipa implora que Leo continue no trabalho. Leo conversa com Sofia, e as duas fazem um acordo. Davi é hostil com Jaques. Leo chega em casa e se desespera com a nova creche criada por Yara. Danilo conta para Marlon sobre o novo emprego de Leo. Bárbara sente ciúmes de Marlon. Kami, Leo e Pam, relembram suas histórias com Ryan, Marlon e Danilo. Sofia reclama das amigas que Filipa chama para brincar. Maria, Aurora e Antônia implicam com Sofia. Leo pede a ajuda de Davi para armar contra as supostas amigas de Sofia. Davi tenta beijar Leo.

Segunda-feira, 5 de maio