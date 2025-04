Ivan se torna alvo de plano maquiavélico de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

No capítulo de quinta-feira (1º), da novela "Vale Tudo" (Globo), Tiago pede para Heleninha não ir para a clínica. Odete fala mal de Solange para Martin, seu namorado.

Raquel chama Gilda para trabalhar no restaurante. Odete tenta se acertar com Heleninha. Afonso avisa a Odete e Celina que levará Solange para jantar em casa. Ivan acalma Tiago, que tem uma crise de pânico ao ficar preso no elevador.

Daniela explica a Lucimar sobre os direitos de Jorginho à pensão de Vasco. Tiago pede ajuda a Odete para ajudar Heleninha a parar de beber.