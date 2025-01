Fantástico homenageia Léo Batista: 'Dia que a voz marcante nos deixou'

Poliana Abritta continuou. "Pra nós ele era o seu Léo, querido. Quantas histórias pra compartilhar."

Alex Escobar apresentou a homenagem ao jornalista do lado das apresentadoras. "É com o coração muito apertado que vamos homenagear esse colega e referência máxima."

Na sequência, o programa exibiu uma grande reportagem com a trajetória do jornalista. O Fantástico anunciou ainda a exibição de um documentário do SporTV sobre o jornalista após o BBB.

Léo Batista estava internado em estado grave após complicações de um câncer no pâncreas e uma trombose — formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria. O jornalista deu entrada em 6 de janeiro no Hospital Rios D'Or em decorrência de "um quadro de desidratação e dor abdominal". Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor.

Léo superou os 70 anos de carreira e chamou a atenção por seu estilo descontraído. Foi um dos criadores do Globo Esporte (Globo) e era o apresentador mais antigo em atividade na emissora. O jornalista foi o primeiro apresentador do Jornal Hoje (1971), do Esporte Espetacular (1973) e do Globo Esporte (1978). Ele ainda narrou os "gols do Fantástico" aos domingos.