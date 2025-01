Nattan 'soltinho' e bumbum elogiado: os bastidores do Caldeirão de férias

Caldeirão no Ceará

Mais de 250 pessoas estiveram envolvidas no desafio de montar uma arena "do zero" em plena praia cearense e gravar cinco programas durante duas semanas. Parte do equipamento foi do Rio de Janeiro ao estado nordestino em caminhões. "É do zero. Imaginar como ela vai ficar geograficamente, como compor uma arena com sol o favorecendo quem está no palco até às 17h e, depois, ir mudando a luz. Imaginar se é possível construir algo nesse terreno, se está tudo certo com microfone, porque é um lugar que venta muito. O resultado nos surpreendeu. O clima do povo do Ceará é especial", disse Geninho Simonetti, diretor artístico do programa, para Splash.

Antes do Ceará, a primeira experiência externa do Caldeirão com Mion foi em Curaçao, no Caribe, na metade do ano passado. "Felicidade trazer a nossa arena para uma praia brasileira, começamos com pé direito no Ceará, o povo cearense e nordestino é especial, as pessoas participam e vibra. Tivemos dias lindíssimos de sol, a plateia sentiu calor, mas no vídeo ficou lindo... Superamos pequenas intempéries que tivemos em Curaçao aqui. Foi perfeito. Conseguimos conciliar as agendas dos artistas também, que vieram para gravar no Beach Park e na arena. Foi uma rotina diária de chegadas e partidas", afirmou Tatynne Lauria, quem assina a produção, para Splash.

O diretor adiantou para Splash que o programa vai sair do estúdio no verão de 2026. "Talvez nas férias do meio do ano também", completou Simonetti.

*O jornalista viajou a convite da Globo.