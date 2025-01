BBB 25: Vitória Strada relembra noivado com Marcela Ricca

Na primeira festa do BBB 25 (Globo), Vitória Strada conversou com Diego Hypólito e relembrou o noivado com Marcela Ricca.

O que aconteceu

No papo com o atleta, a atriz ressaltou que também faz parte da comunidade LGBTQIAP+. "Eu sou bi! Você não sabia? Quase fui casada. Namorei por quatro anos com uma mulher."