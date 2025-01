O futuro do BBB 25 está na mão do palhaço

No vernáculo popular, a expressão "na mão do palhaço" faz referência a uma situação em que algo ou alguém está entregue à própria sorte, eventualmente agindo de maneira irresponsável.

Nesse caso específico do BBB 25, não é bem isso. A temporada começou muito bem, com surpresas diárias nessa primeira semana e um elenco que parece disposto a protagonizar. Não tem planta! Quem está aparecendo pouco apenas não logrou sucesso em suas tentativas de chamar a atenção do público.

As mãos do palhaço que me refiro no título dessa missiva pertencem a um palhaço específico: Edy. Ele e sua filha, a Raíssa Circo Ônix (é como ela assina no Instagram) formam a primeira dupla emparedada deste ano.