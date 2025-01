Influenciador Zé Longuinho anuncia que fará transição de gênero: 'Carinho'

Zé Longuinho, 21, anunciou nas redes sociais que vai passar por uma transição de gênero.

O que aconteceu

O influenciador digital explicou que a decisão é reflexo de algo que ele já há tempos sentia dentro de si. "A verdade é que, na minha vida inteira, tentei entender e aceitar a pessoa que sou por dentro. Mas, no meio de tudo isso, percebi que a pessoa que sou por dentro não estava se refletindo totalmente por fora. Hoje, com todo o carinho do mundo, quero compartilhar com vocês que, neste ano de 2025, vou iniciar minha transição de gênero", contou, por meio de vídeo publicado no Instagram.



