Ex-astro mirim de filmes da Disney morre aos 60 anos, nos Estados Unidos

Foi confirmada nesta sexta-feira (17) a morte do ator Christian Juttner, aos 60 anos de idade.

O que aconteceu

Christian ganhou fama como ator mirim nas décadas de 1970 e 1980. Ele estrelou filmes da Disney, como "A Volta da Montanha Enfeitiçada" (1978) e "Os Fantasmas de Bruxley Hall" (1980), além da série de TV "Ironside" (1971).

A morte do artista aconteceu no dia 29 de novembro de 2024, mas somente agora veio à tona. A informação foi confirmada pela filha dele, Aidan Juttner, ao portal The Hollywood Reporter.