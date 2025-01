Beto ameaçado: 2 novos personagens vão virar 'Garota do Momento' do avesso

"Garota do Momento" (Globo) ganha alguns novos personagens em breve. Além de Malu Galli e Marcello Novaes, que reviverão Violeta e Eugênio de "Além da Ilusão" (2022), já anunciados antes, há dois atores confirmados.

O que vai acontecer

Cássio Cavalcanti é um dos novos personagens que chegarão em "Garota do Momento". Vivido pelo ator Daniel Rangel, 29, ele será um ator que será par romântico de Beatriz (Duda Santos) em uma novela.