'Cabocla': dois personagens teimosos fazem as pazes nos próximos capítulos

Quando o capitão Macário (Oscar Magrini) confessa, na frente de todos, ter pago para baterem em Felício (Sebastião Vasconcelos), Tobias se dá conta da injustiça que cometeu com Justino. Ao ter certeza de que o sogro nunca esteve envolvido no crime contra seu pai, o peão sente-se culpado e vai até a fazenda dele para se desculpar.

Mesmo surpreso com a presença do genro, Justino o recebe. Em tom humilde, Tobias pede ao coronel que o perdoe e tente entender o que sentiu quando viu o pai debilitado.

Ao se deparar com Mariquinha no quarto, Tobias aproveita e pede permissão para levá-la de volta ao sítio. Emocionados, pai e filha aceitam o pedido do peão. O casal então parte sob a benção de Justino.

A reprise de "Cabocla", novela de 2004, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.