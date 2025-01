Dupla discute após dinâmica no BBB 25: 'Cuidado com o que tá falando'

Camila retrucou. "De quê? O quê?".

A irmã continuou. "Eu acho que você está falando demais."

Ela se explicou. "Se você tem alguma questão, acha que o Diego está fazendo isso, fala com ele."

Camila disse a irmã que não tinha nenhuma questão contra Diego. "Não é uma questão, mas entre eles e outra dupla, preferia escolher eles."

As irmãs foram eleitas como a dupla favorita dos participantes, junto com João Pedro e João Gabriel. Em consenso, as duas duplas precisaram escolher uma dentre as mais escolhidas para sair do jogo para receber uma consequência negativa.