Pabllo Vittar detona Renata Fan após homofobia: 'Isso não é brincadeira'

Pabllo ganhou o apoio dos fãs, que a incitaram a processar Renata. "Processa ela", escreveu um fã. "Falou tudo, estamos com você", afirmou outro. "Sou transexual e sofro todo dia com piadinhas e deboches. Hoje é uma zoeira, amanhã é uma agressão", disse uma terceira. "Mete um processinho, Pabllo. Infelizmente a ignorância só entende dessa forma", falou outro.

Homofobia é crime no Brasil. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal equiparou o crime de transfobia e homofobia ao crime de racismo. Desde 2023, os crimes contra LGBTs passaram a ser punidos como injúria racial, o que, na prática, significa que esses crimes se tornaram inafiançáveis e sem limite de tempo para que a pessoa que incorre na atitude criminosa possa responder judicialmente.

Pabllo Vittar não disse se pretende tomar alguma ação judicial contra Renata Fan. Splash tenta contato com a assessoria da artista. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Entenda

Fan compartilhou em seu perfil no Instagram meme que mostra Denilson ao seu lado na Band, e em outro momento o comentarista com Vittar na Globo. "Internet sua danada! Recebi umas dez vezes esta publicação hoje. E, na real, chorei de rir. Sempre serei do time da zoeira", legendou a apresentadora do Jogo Aberto. A publicação ainda segue no perfil de Renata.

Denilson formava dupla com Renata no Jogo Aberto. O comentarista deixou a Band após 15 anos no final de 2024, e em seguida assinou contrato com a Globo.