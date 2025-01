Renata Fan é acusada de homofobia após 'piada' com Pabllo Vittar e Denilson

Renata Fan foi acusada de homofobia após fazer piada com meme de Denilson ao lado de Pabllo Vittar nos estúdios Globo.

O que aconteceu

Fan compartilhou em seu perfil no Instagram meme que mostra Denilson ao seu lado na Band, e em outro momento o comentarista com Vittar na Globo. "Internet sua danada! Recebi umas dez vezes esta publicação hoje. E, na real, chorei de rir. Sempre serei do time da zoeira", legendou a apresentadora do Jogo Aberto.

Denilson formava dupla com Renata no Jogo Aberto. O comentarista deixou a Band após 15 anos no final de 2024, e em seguida assinou contrato com a Globo.