Silicone, harmonização e mais: os procedimentos dos participantes do BBB 25

O procedimento foi feito por sisters como Vitória Strada, Gracyanne Barbosa, Aline Patriarca, Giovanna Jacobina e Arleane. Todas elas fizeram o procedimento há mais de um mês e meio.

Gracyanne, Giovanna, Vinicius, Eva e Diego recorreram a outro procedimento: a harmonização facial. "A harmonização facial não é apenas um procedimento, mas a combinação de algumas técnicas de acordo com a necessidade. O objetivo é ajustar as proporções do rosto, aumentando onde necessita e diminuindo o que precisa para tornar a face mais harmônica", explicou a médica.

Gracyanne e Giovanna, dupla de irmãs, também fizeram outros procedimentos, como lipo nas bochecas e cirurgia ortognática, respectivamente. "A cirurgia ortognática tem o objetivo de reposicionar os ossos da maxila e da mandíbula, normalmente quando o paciente tem o queixo muito para frente ou para trás. Já a lipo nas bochechas funciona como qualquer lipoaspiração, retirando o excesso de gordura da região."

Daniele Hypolito realizou uma lipoaspiração no abdômen. "A lipo também é uma das cirurgias favoritas entre homens e mulheres. No caso de Daniele, que já tinha um corpo atlético, o resultado é ainda mais bacana porque é como a 'cereja do bolo'."

Outros procedimentos também fora feitos pelos participantes. Alguns são exemplos são rinoplastia (Giovanna e Gracyanne), rinomodelação (Marcelo) e implante capilar (Diego).