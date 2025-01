Membro do The Wanted fará biópsia nos pulmões após cirurgia cardíaca

Max colocou um marcapasso depois de ser internado no hospital em dezembro. O músico recebeu alta a tempo para as festas de final de ano, e está se recuperando com os cuidados da namorada, a atriz Maisie Smith, 23.

Além disso, ele contou que decidiu redigir um testamento por temer morrer antes da operação cardíaca. Max precisou do implante porque a metade inferior de seu coração não estava funcionando corretamento.

Em março de 2022, o The Wanted sofreu com a morte do vocalista Tom Parker, aos 33 anos. O cantor foi vítima de um câncer no cérebro contra o qual lutou por cerca de dois anos, desde que recebeu o diagnóstico de glioblastoma em estágio 4 ao investigar a causa de convulsões que vinha sofrendo com frequência.