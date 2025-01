Mansão de Mel Gibson fica em ruínas após incêndio de LA; veja fotos

A mansão do ator Mel Gibson, 69, antes avaliada em US$ 14,5 milhões (R$ 88 milhões) ficou em ruínas após ser atingida pelo incêndio no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, na Califórnia.

O que aconteceu

Gibson disse que estava gravando um episódio de podcast durante o incêndio. "É só uma coisa [material], mas é obviamente devastador [,,,] Nós vivemos lá há muito tempo", disse em entrevista ao PageSix.

Gibson morou na casa por 15 anos. "Era meu lar, e eu tinha muitas coisas pessoais lá que não posso recuperar. Todos os tipos de coisas, de fotografias a arquivos, apenas coisas pessoais que eu tinha ao longo dos anos, e roupas".